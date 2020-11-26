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Раскрыта новая схема обмана россиян

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Мошенники представляются сотрудниками бюро кредитных историй, которые якобы обнаружили попытку взять кредит на чужой паспорт, сообщили в Объединенном кредитном бюро.

«Аферисты звонят, представляясь сотрудниками бюро кредитных историй. Они сообщают абоненту, что получили из крупнейших банков три или пять запросов его кредитной истории. Когда жертва возражает, что не подавала никаких заявок на кредиты, псевдосотрудники бюро наводят ее на мысль, что прямо сейчас на ее имя кто-то пытается получить кредиты», — рассказали РИА Новости в компании.

Мошенники уточняют у собеседника, не терял ли он в последнее время документы, удостоверяющие личность, и пытаются узнать, в каких банках хранятся его персональные данные. После злоумышленники предупреждают, что передадут информацию об инциденте в перечисленные банки, а их служба безопасности в скором времени перезвонит.

А уже через пару минут поступает звонок от якобы сотрудника службы безопасности кредитной организации, который подтверждает, что видит попытку незаконного оформления кредита.

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«Отменить выдачу средств, по их словам, возможно. Для этого нужно лишь совершить "зеркальные действия" — подать онлайн-заявку на кредит, сообщить коды из смс и совершить другие действия. В случае удачного оформления кредита мошенники уговаривают жертву вернуть заемные деньги в банк, совершив перевод на определенный банковский счет. Счет принадлежит самим мошенникам», — пояснили эксперты.

Цели аферистов – от простой верификации телефонного номера или адреса электронной почты до попыток выяснить персональные данные и «продать»кредитные истории или иные услуги, обычно незаконного характера, пояснили в организации.

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Топ комментариев

Uynachalnica

ЦитатаХамзаева обратил внимание на то, что региональные системы здравоохранения испытывают повышенную...

Uynachalnica

В поправках! Там никому ничего не обещали, как и ранее, кроме обнуленного!

-Керя-

Владимир вы ещё на счёт питания разберитесь в стране. Некоторая еда вообще не сьедобная...

Disobedient

После соросятских транснациональных надсмотрщиков всегда катастрофа. Сколько они на рагулей кредитов...

jeryakob

пан-атаман-грициан-таврический !!!