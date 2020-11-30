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Морозы сохранятся в Восточной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Морозная погода сохранится в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии на протяжении недели. По северу температура опустится ниже -30 градусов, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По Забайкальскому краю небольшой снег. Ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура ночью -9… -13 градусов, местами до -25 градусов. Днем сохранится сравнительно комфортная температура — в большинстве районов -1… -6 градусов, местами -11… -16 градусов.

По Бурятии местами небольшой снег, по Прибайкалью сильные снегопады. Ветер северо-западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура ночью -17... -22, местами -7… -12, по северу до -31 градуса. Днем -4… -10, местами -13… -18 градусов. В среду и четверг ожидается небольшое потепление. 

В Иркутской области местами небольшой снег. Ветер северо-западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью -17… -22, при прояснении до -27… -32 градусов. Днем -8… -13, местами до -20 градусов.

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