Неделя в Восточной Сибири начнется с морозов

Неделя в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии начнется с морозов. В понедельник ночью температура опустится до -33 градусов, а днем по северу до -20, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

В Забайкальском крае преимущественно без осадков. Ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура ночью -18… -23, при прояснении -28… -33 градуса. Днем -6… -11, местами -12… -17 градусов.

По Бурятии местами снег, а по Прибайкалью снегопады. Ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Температура ночью -11… -16, местами -20… -25 градусов. Днем -4… -9, местами -13… -18 градусов.

По Иркутской области небольшой снег. Ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура ночью -15… -20, при прояснении -25… -30 градусов. Днем -10… -15, местами -5… -10 градусов, в северо-восточных районах до -21 градусов.