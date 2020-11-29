НАВЕРХ

Неделя в Восточной Сибири начнется с морозов

Источник:
Sibnet.ru
103 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Неделя в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии начнется с морозов. В понедельник ночью температура опустится до -33 градусов, а днем по северу до -20, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

В Забайкальском крае преимущественно без осадков. Ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура ночью -18… -23, при прояснении -28… -33 градуса. Днем -6… -11, местами -12… -17 градусов.

По Бурятии местами снег, а по Прибайкалью снегопады. Ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Температура ночью -11… -16, местами -20… -25 градусов. Днем -4… -9, местами -13… -18 градусов.

По Иркутской области небольшой снег. Ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура ночью -15… -20, при прояснении -25… -30 градусов. Днем -10… -15, местами -5… -10 градусов, в северо-восточных районах до -21 градусов.

Еще по теме
Стюардесса показала редкое явление в небе. ВИДЕО
Зимний холод установится в Восточной Сибири на выходных
Ясные морозные выходные придут в Новосибирск
Путин заявил о ликвидации экологической катастрофы в Усолье-Сибирском
смотреть все
Сибирь #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Правительство одобрило декларирование криптовалюты
•
Мишустин изменил правила оформления инвалидности
•
Госдеп объяснил введение новых санкций против России
•
США посчитали российский истребитель лучшим в мире
Подробности
•
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
•
Сквозь ад: первая кругосветка Магеллана
•
Очистка и консервация: что происходит на «Усольехимпроме»
•
График и прогулы: закон упорядочит работу на удаленке
Как это работает
•
«Социальный» портрет: за какие посты увольняют
•
Доходы с риском: что такое ПИФ?
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
КУЛЬТГИД
Сериал «Идеальная семья»: каждый узнает себя
29.11.2020 11:23
Самые яркие фильмы с Владимиром Машковым
27.11.2020 06:41
«Доктор Преображенский»: пластический хирург против КГБ
22.11.2020 18:28
Какие музыкальные шоу посмотреть на ТВ
25.11.2020 00:49
Самое популярное
Медведев придумал новый налог на зарплаты
7242
Британия посчитала действия США угрозой третьей мировой
4633
Министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией с позиции силы
2702
Необычный артефакт обнаружили внутри египетской мумии
2653
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Правительство одобрило декларирование криптовалюты
•
Мишустин изменил правила оформления инвалидности
•
Госдеп объяснил введение новых санкций против России
•
США посчитали российский истребитель лучшим в мире
Подробности
•
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
•
Сквозь ад: первая кругосветка Магеллана
•
Очистка и консервация: что происходит на «Усольехимпроме»
•
График и прогулы: закон упорядочит работу на удаленке
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Замерзшее Телецкое озеро глазами дайверов. ФОТО
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Мертвому припарка... Если Роскомпозор чего то просит, значит он бессилен это запретить 👆

Иркут 69

Они же выше народа себя считают. Мол, маски для плебса, а они полубоги... для них законы не писаны.

Marlboro11

А где Рутуб почивший? Ещё мертвятины наклипаем?

cre

ЦитатаБыли приняты необходимые меры обеспечения эпидемиологической безопасности президентаПочему для...

1voland1

Ух ты как заговорили о свободе слова))))) Лицемеры кремлёвские!!!!!!