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Зимний холод установится в Восточной Сибири на выходных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Зимние морозы установятся на выходных в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. Ночью температура опустится до -28… -30 градусов, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По Забайкальскому краю преимущественно без осадков. Температура ночью -20… -25, в отдельных районах до -32 градусов. Днем -7… -12, по северо-востоку -13… -18 градусов. Ветер ночью слабый, днем в отдельных районах до умеренного.

По Бурятии местами небольшой снег. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -13… -18, местами -23… -28 градусов, а по Прибайкалью -7… -12. Днем -4… -9, местами -12… -17 градусов.

В Иркутской области переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Температура ночью -17… -22, при прояснении -27… -32 градуса. Днем -10… -15, местами -20… -25 градусов.

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