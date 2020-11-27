Карантин ввели в омской деревне из-за туберкулеза скота

Вспышка туберкулеза скота зафиксирована в деревне в Омской области, карантин в населенном пункте продлится до октября 2021 года.

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Карантин из-за заражения туберкулезом крупного рогатого скота объявили на ферме в деревне Карташово Муромцевского района Омской области.

Как сообщается в приказе главного управления ветеринарии региона, карантин установлен до 1 октября 2021 года. В это время нельзя будет вывозить из деревни продукцию, полученную от больных животных, ввозить новых животных, содержать больных коров в стадах, получать от них потомство.

Этим летом на территории Омской области было зафиксировано более 10 вспышек птичьего гриппа, основной урон был нанесён птицефабрике «Иртышской».