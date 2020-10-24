Эксперты перечислили растущие в цене продукты

Ряд продовольственных товаров в российских магазинах вырастут в цене в ближайшее время, свидетельствует прогноз экспертов. В список дорожающих попали мясо, молоко, макароны, морепродукты.

Так, по мнению директора профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, увеличится цена на макароны, потому что в их стоимость заложена высокая доля дорожающей продовольственной пшеницы, пишет «Вечерняя Москва».

Одновременно дорожают культуры, идущие на корм скоту: пшеницу пятого класса, ячмень и фуражную кукурузу. Это, в свою очередь, приведет к подорожанию мяса и молока из-за роста себестоимости производства.

Основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько прогнозирует повышение цен на рыбу и рыбные продукты. По его мнению, российским производителям проще продавать рыбу за границу, минуя складские и логистические проблемы.

По оценке эксперта, сейчас 80% улова высокого качества с Дальнего Востока отправляют в Азию. Рудько отметил, что повышения цен можно было бы избежать, если бы правительство ограничило экспорт данной продукции за границу.