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Омичка несколько месяцев не хоронила мертвого ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жительница Омской области пойдет под суд за растрату пособия на погребение, она несколько месяцев не хоронила мертворожденного ребенка.

В Любинском районе Омской области 38-летняя местная жительница родила мертвого ребенка. Прокуратура выяснила, что она получила пособие на погребение – 7 тысяч рублей – но не потратила по назначению. Женщина злоупотребляла алкоголем.

«Несмотря на получение пособия, мер к захоронению она не предпринимала, а потратила их на личные нужды. Захоронение было произведено администрацией Красноярского городского поселения спустя несколько месяцев», – говорится в сообщении прокуратуры Омской области.

По информации местных СМИ, тело лежало в морге. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. По статье «Присвоение или растрата» омичке грозит до двух лет лишения свободы.

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