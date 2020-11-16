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Власти заставят операторов связи блокировать номера мошенников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минцифры России разработало законопроект, обязывающий операторов связи устанавливать системы для противодействия телефонному мошенничеству. Номера злоумышленников будут блокировать после предварительной проверки.

Только за третий квартал 2020 года Банк России предоставил операторам информацию о 9,6 тысяче номеров, выявленных по подозрению в совершении мошенничества. При этом из них было заблокировано только 66 номеров, приводит «Коммерсантъ» данные ЦБ.

Согласно законопроекту, абонент сможет обратиться с жалобой на конкретный номер к оператору, который передаст заявление в специальную систему проверки. Ее порядок работы определит правительство. В случае подтверждения факта спама или мошенничества оператор будет обязан заблокировать номер.

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Инициативу Минцифры обсудят на совещании межведомственной рабочей группы с участием представителей этого министерства, а также МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Банка России, крупных кредитных организаций и операторов связи.

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