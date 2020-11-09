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Вышел трейлер фильма «Неадекватные люди 2»

Источник:
Sibnet.ru
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Трейлер второй части фильма «Неадекватные люди» показывает, какие трудности предстоит пройти главным героям Кристине и Виталию.

Во втором фильме «Неадекватные люди» Кристина живет с Виталием тихой семейной жизнью, но ее саркастический взгляд на мир не совпадает с идеалами Виталия. Пока она занимается домашними делами, он все больше времени уделяет работе, и Кристина начинает подозревать, что это как-то связано с появлением в офисе его молодой помощницы Сони.

Главные роли также сыграли Илья Любимов и Ингрид Олеринская, также в фильме появятся Евгений Цыганов, Александра Булычёва, Никита Санаев, Мария Горячева, Татьяна Жевнова, Виктория Буцких, Кристина Веденеева, Ирина Савакова.

Филь «Неадекватные люди 2» выйдет на КиноПоиске 10 декабря.

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