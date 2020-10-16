Участники «Ледникового периода» станцуют под музыку из кино

Фигуристы и артисты перевоплотятся в героев известных фильмов в третьем выпуске проекта «Ледниковый период», сообщила пресс-служба Первого канала.

Ольга Кузьмина и Александр Энберт перевоплотятся в героев Милы Йовович и Брюса Уиллиса из «Пятого элемента». Роман Костомаров сыграет пугающего Джокера, а Ирина Пегова — трагическую Фриду. Владимир Маркони выступит в роли Мистера Зло, а его партнерша Маргарита Дробязко переоденется в Остина Пауэрса.

Судить выступления будут Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Елена Исинбаева, Дмитрий Хрусталев и Михаил Пореченков.

Третий выпуск нового сезона «Ледникового периода» выйдет на Первом канале 17 октября в 17.20.