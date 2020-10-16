НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Вышел новый сериал про провинциалов в Москве «Руммейт»

Источник:
Sibnet.ru
197 0

Комедийный сериал «Руммейт» — история о молодых людях, приехавших покорять Москву. Главный саундтрек для проекта записал музыкант Шарлот.

По сюжету сериала, приморский авантюрист Артем, приехавший из Минеральных Вод Мага, начинающая блогерша из Казани Наиля и интеллигентная калининградка Варя случайно становятся обладателями довольно крупной суммы денег, которая буквально падает на них из стены легендарной высотки в центре Москвы.

Главные роли в сериале «Руммейт» сыграли Анфиса Черных, Юрий Насонов, Арам Вардеванян, Мария Геращенко, Стивен Окснер, Азамат Нигманов, Владимир Епифанцев, Михаил Полицеймако, Ольга Хохлова, Никита Тарасов, Лиза Арзамасова, Алексей Маклаков, Ольга Волкова, Андрей Борисов, Саша Спилберг.

Автором одного из саундтреков к сериалу «Живём всего лишь раз» стал российский музыкант Шарлот.

Еще по теме
Адам Маккей собрал голливудских звезд первой величины для фильма
Стартовали съемки третьего сезона «Содержанок»
Фильм «Гипноз»: между сном и реальностью
Колобок в трейлере «Последнего богатыря – 2» насмешил зрителей
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Ухудшен прогноз по сокращению численности населения России
•
Сбербанк сообщил о новой схеме обмана у мошенников
•
ФСБ предотвратила подрыв самого высокого монумента России
•
Навального нашли на немецком курорте
Как это работает
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Красноярский Минздрав потратил 15 млн рублей на ненужное лекарство
Сибирь 16.10.2020 11:41
Мокрый снег и дожди придут в Восточной Сибири в выходные
Сибирь 16.10.2020 10:56
Омский депутат заболела пневмонией и заплакала на заседании
Сибирь 16.10.2020 10:17
Компаниям в Хакасии рекомендовали тестировать на COVID 20% работников
Сибирь 16.10.2020 09:53
Самое популярное
Ряд организаций Приангарья закрыли из-за коронавируса
7742
Мэрия Новосибирска разоблачила «подземное озеро» на площади Труда
6885
Центробанк запустит печатный станок
4034
Гигантские обломки ракеты-носителя рухнули в Горном Алтае
3835
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Ухудшен прогноз по сокращению численности населения России
•
Сбербанк сообщил о новой схеме обмана у мошенников
•
ФСБ предотвратила подрыв самого высокого монумента России
•
Навального нашли на немецком курорте
Как это работает
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Навального нашли на немецком курорте
26
Центробанк запустит печатный станок
25
Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум
21
Папа Римский пересел на водородную Toyota
20
США призвали Россию «заморозить» ядерные вооружения
20