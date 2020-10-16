Вышел новый сериал про провинциалов в Москве «Руммейт»

Комедийный сериал «Руммейт» — история о молодых людях, приехавших покорять Москву. Главный саундтрек для проекта записал музыкант Шарлот.

По сюжету сериала, приморский авантюрист Артем, приехавший из Минеральных Вод Мага, начинающая блогерша из Казани Наиля и интеллигентная калининградка Варя случайно становятся обладателями довольно крупной суммы денег, которая буквально падает на них из стены легендарной высотки в центре Москвы.

Главные роли в сериале «Руммейт» сыграли Анфиса Черных, Юрий Насонов, Арам Вардеванян, Мария Геращенко, Стивен Окснер, Азамат Нигманов, Владимир Епифанцев, Михаил Полицеймако, Ольга Хохлова, Никита Тарасов, Лиза Арзамасова, Алексей Маклаков, Ольга Волкова, Андрей Борисов, Саша Спилберг.

Автором одного из саундтреков к сериалу «Живём всего лишь раз» стал российский музыкант Шарлот.