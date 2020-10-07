Путин рассказал про «приподнявшего Россию» Байдена

Обвинения кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена действующего главы государства Дональда Трампа в том, что он является «щенком Путина», «приподнимают» Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер, комментируя скандальные предвыборные дебаты в США, отметил, что подобные высказывания кандидатов говорят об уровне политической культуры в Соединенных Штатах.

При этом подобные заявления «приподнимают нас с вами, говорят о какой-то нашей невероятной влиятельности и мощи», уточнил Путин. Он также добавил, что вся эта ситуация не является делом России, Трамп и Байден должны разобраться между собой, как считают нужным.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в ходе первых предвыборных теледебатов назвал своего соперника Дональда Трампа «щенком Путина» и заявил, что при этом президента страна стала слабее и более жестокой.