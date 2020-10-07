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Умер один из лучших гитаристов всех времен Эдди Ван Хален

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Wikimedia / CC BY-SA 4.0

Гитарист Эдди Ван Хален, признанный восемь лет назад лучшим гитаристом всех времен, скончался от рака языка, сообщил его сын Вольфганг в Twitter.

«Я не могу поверить, что должен написать это, но мой отец Эдвард Лодевейк Ван Хален сегодня утром проиграл эту длительную и тягостную битву с раком», — написал он в Twitter.

Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет. Он известен как автор песен, конструктор гитар и усилительной аппаратуры. Хален основал одноименную хард-рок-группу «Van Halen». Музыкант входит в список «100 величайших гитаристов всех времён по версии журнала Rolling Stone».


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