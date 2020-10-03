Девушку смыло в море во время фотосессии

Девушку в Сочи накрыло волной, когда она позировала во время фотосессии на берегу моря. Видео инцидента опубликовал паблик «Типичный Сочи» в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах девушка лежит на волнорезе в купальнике и футболке, позируя фотографу. Внезапно волна смывает ее с плиты в море, она падает вниз головой с бетонной плиты.

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Пользователи социальной сети раскритиковали безрассудное поведение девушки. По мнению комментаторов, фотографироваться на волнорезе можно было, только убедившись в полной безопасности.