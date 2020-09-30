ГИБДД разъяснила спорный момент в непропуске пешеходов

Водителей не должны наказывать за непропуск пешехода, если на широкой дороге он проехал через переход, а человек вступил на него на противоположной стороне, говорится в разъяснении ГИБДД, подписанном начальником ведомства Михаилом Черниковым.

Ситуация, когда автомобиль заезжает, а пешеход заступает на одну дорогу, но с разных сторон, достаточно типична. Если проезжая часть широкая, то машина успевает проехать, пока человек находится далеко. Но нередко водителей в таком случае все равно штрафуют за непропуск пешехода.

«Если водитель своими действиями не вынуждает пешехода, имеющего по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость, действия водителя не образуют состав административного правонарушения», — цитирует «Российская газета» документ, разосланный в региональные ГИБДД.

За непропуск пешехода водителей штрафуют на сумму от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.