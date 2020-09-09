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Вышел тизер мультфильма «Кощей. Похититель невест»

Источник:
Sibnet.ru
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Первый отрывок из мультфильма «Кощей. Похититель невест» опубликовали на YouTube-канале
ProfiCinema.

Российская анимационная картина рассказывает о Кощее Бессмертном с неожиданной стороны.

«Почти все знают, кто такой Кощей Бессмертный, но мало кто задавался вопросом об истинных мотивах его поступков и причинах, по которым он стал бессмертным. В сказках об этом ничего не говорится», — говорил о персонаже режиссер проекта Роман Артемьев.

По сюжету, Кощей под угрозой смерти вынужден похитить одну из первых красавиц Тридевятого царства Варвару. В опубликованном отрывке как раз показана беседа Кощея с Колобком о царевне.

Известно, что Колобок будет отвечать за юмор нового мультфильма, а основная задача проекта — показать добрую душу Кощея.

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