Вышел тизер мультфильма «Кощей. Похититель невест»

Первый отрывок из мультфильма «Кощей. Похититель невест»
опубликовали на YouTube-канале
ProfiCinema.
Российская анимационная картина рассказывает о Кощее Бессмертном с неожиданной стороны.
«Почти все знают, кто такой Кощей Бессмертный, но мало кто задавался вопросом об истинных мотивах его поступков и причинах, по которым он стал бессмертным. В сказках об этом ничего не говорится», — говорил о персонаже режиссер проекта Роман Артемьев.
По сюжету, Кощей под угрозой смерти вынужден похитить одну из первых красавиц Тридевятого царства Варвару. В опубликованном отрывке как раз показана беседа Кощея с Колобком о царевне.
Известно, что Колобок будет отвечать за юмор нового мультфильма, а основная задача проекта — показать добрую душу Кощея.