Обгон на трассе в Новосибирской области завершился больницей

Два автомобиля столкнулись на трассе «Северный обход» в Новосибирской области, в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел 29 августа. Водитель Lada Granta при обгоне грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате всем находившимся в автомобилях потребовалась медицинская помощь.

«В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка Lada, а также двое детей 7 и 10 лет, они находились на заднем сиденье. Водитель Chevrolet также обратилась за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

Пострадавшие были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.