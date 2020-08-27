Путин проехал по новой крымской трассе на Aurus

Президент России Владимир Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму, проехав по ней за рулем автомобиля Aurus. Кадры поездки главы государства показал телеканал «Россия-24».

Перед тем, как сесть на водительское место, Путин сам себе сказал: «Надо пристегнуться, да? А то потом штраф придется платить». В салон он взял пассажира — главного технолога, одного из участников строительства трассы.

Поездка началась в районе аэропорта Симферополя, за рулем президент проехал до конца пятого этапа трассы. Глава государства также пообщался со строителями трассы и назвал завершенный ранее срока объект «впечатляющим».

«Я сейчас на вертолете летел, специально прилетел, чтоб посмотреть, практически над всей трассой пролетели. Конечно, впечатляет. Красиво. Современный объект, по-настоящему современный, удобный, красивый», — сказал Путин.

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Трасса «Таврида» — автодорога первой категории стоимостью более 140 миллиардов рублей. Дорога проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками.