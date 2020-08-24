Российская армия получит Су-57 до конца 2020 года

Первые серийные истребители Су-57 поступят в войска до конца 2020 года, сообщил на форуме «Армия-2020» зампред правительства Юрий Борисов.

«Комсомольск-на-Амуре уже приступил к изготовлению серийных образцов», — сказал вице-премьер, уточнив при этом, что первый серийный образец в боевых частях можно ожидать в этом году.

При этом серийная закупка Су-57 в рамках текущей госпрограммы вооружения — вопрос ближайших лет, подчеркнул Борисов. Ожидается, что российская армия перевооружит несколько авиационных полков на новейшие истребители.

Су-57 — единственный российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Сейчас в армии есть несколько таких боевых машин, они завершают испытательную программу, которая позволит запустить серийное производство.