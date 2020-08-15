Браконьеров задержали под Новосибирском за убийство косуль

Полицейские в Новосибирской области задержали двух местных жителей, которые вели незаконную охоту и подозреваются в нелегальном отстреле косуль, сообщается на сайте ГУ МВД по Новосибирской области.

«Сотрудники полиции обнаружили в нескольких километрах от села Кукарка места убоя и разделывания косуль, а также две неразделанные туши косуль», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители установили и задержали двух подозреваемых в незаконной охоте. Было установлено, что подозреваемые, не имея специального разрешения, застрелили четырех косуль в одном из охотничьих хозяйств.

Подозреваемые дали признательные показания, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с применением механического транспортного средства, с причинением крупного ущерба».