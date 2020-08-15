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Браконьеров задержали под Новосибирском за убийство косуль

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов Sibnet.ru

Полицейские в Новосибирской области задержали двух местных жителей, которые вели незаконную охоту и подозреваются в нелегальном отстреле косуль, сообщается на сайте ГУ МВД по Новосибирской области.

«Сотрудники полиции обнаружили в нескольких километрах от села Кукарка места убоя и разделывания косуль, а также две неразделанные туши косуль», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители установили и задержали двух подозреваемых в незаконной охоте. Было установлено, что подозреваемые, не имея специального разрешения, застрелили четырех косуль в одном из охотничьих хозяйств.

Подозреваемые дали признательные показания, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с применением механического транспортного средства, с причинением крупного ущерба».

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Топ комментариев

gda07081974

В Спортлото напиши, а то на Сибнете не знают.

Бревно в глазу

и правда, с мозгами у тебя не очень!!!

Бревно в глазу

тут ты прав, что развил страну - это методичка!

Бревно в глазу

благодаря таким как ты может никто не уцелеть, хорошо что тебеподобного в 1945 похоронили.

Бревно в глазу

- в октябре 2004 года острова в дельте Амура: Тарабов, Большой и Большой Уссурийский (устье реки Уссури)...
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