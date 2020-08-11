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Создатели трека-рекордсмена «Despaсito» отстояли авторские права

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © luisfonsi, instagram.com/luisfonsi

Суд не нашел сходства в песне «Despacito» музыканта Ньютона Кортеса с одноименным хитом Луиса Фонси.

Иск против создателей популярного трека «Despacito» подал музыкант Ньютон Кортес, по мнению которого, его песня легла в основу хита Луиса Фонси и Daddy Yankee: он нашел сходство в текстах, рифмах.

Кортес потребовал 20% от прибыли, которую получили авторы «Despacito», 50 тысяч долларов в качестве компенсации за использование авторского материала и 150 тысяч долларов за нанесенный ущерб.

Суд не нашел значительного сходства двух песен и отклонил требования Кортеса, признав хит «Despacito» самостоятельным музыкальным произведением, сообщает NME.

Песня «Despacito» Луиса Фонси стала главным хитом лета 2017 года. Клип на композицию за семь месяцев посмотрели более 3 миллиардов раз, что сделало его самым популярным музыкальным видео в истории YouTube. На момент публикации новости у клипа «Despacito» почти 7 миллиардов просмотров.

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cre

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all busy

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slavaynin

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