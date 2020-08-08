Рита Ора примерила крошечное бикини

Британская певица Рита Ора привлекла внимание поклонников, опубликовав «горячие» фотографии с летнего отдыха в своем Instagram.

На снимках исполнительница позирует в крошечном бикини золотого цвета. В подписи к фотографиям девушка рассказала, что это ее последний выходной день перед продолжением работы в студии.

Поклонницы Риты Оры оценили наряд певицы. Некоторые комментаторы назвали ее «богиней», другие посчитали, что бикини очень подходит к ее загорелой коже. Один из фанатов даже предложил девушке руку и сердце.

Рита Ора получила известность в феврале 2012 года, когда она появилась в сингле DJ Fresh «Hot Right Now». Ее первый студийный альбом «ORA», выпущенный в августе 2012 года, дебютировал на первом месте в хит-параде Великобритании.