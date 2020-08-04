Звезда «Друзей» вернется к роли журналистки в новом «Крике»

Американская актриса Кортни Кокс, известная по роли Моники в ситкоме «Друзья», вернется к другой своей популярной роли. Она вновь сыграет журналистку Гейл Уэзерс в новой части «Крика».

Как сообщает Empire, новую часть известного фильма ужасов снимут Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, над сценарием будут работать Джеймс Вандербилт и Гай Бусик.

«Мы не можем представить "Крик" без такого культового персонажа, как Гейл Уэзерс. Мы абсолютные мега фанаты работы Кортни, и мы так рады, что она присоединится к нам в следующей части саги "Крик"», – говорят режиссеры.

Уточняется, что продюсером станет Кевин Уильямсон, который написал предыдущие части «Крика»для покойного ныне режиссера Уэса Крэйвена.

Первый фильм «Крик» вышел в 1996 году. Кортни Кокс снималась во всех четырех частях. Премьера пятой запланирована на 2021 год. Предполагается, что в фильме также сыграет Дэвид Аркетт (Дьюи Райли), а Нив Кэмпбелл ведет переговоры о возвращении к роли Сидни Прескотт.

«Крик» — серия фильмов ужасов, сосредоточенных на персонаже Сидни Прескотт, которую на протяжении всех фильмов преследуют различные люди в маске призрака.