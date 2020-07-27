Умерла последняя актриса золотого века Голливуда

Актриса Оливия де Хэвилленд, известная по роли Мелани Гамильтон в фильме «Унесенные ветром», умерла на 105-м году жизни. Она была последней представительницей так называемого золотого века Голливуда.

Издание Deadline сообщает, что актриса умерла во сне в своем доме в Париже, где прожила более 60 лет.

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Она родилась 1 июля 1916 года в Токио, где преподавал ее отец. Позже с матерью и сестрой переехала в Калифорнию. Ее актерская карьера стартовала в начале 1930-х годов. Оливия де Хэвилленд была одной из самых популярных голливудских актрис в 1930-1940-хх годах.

За свою карьеру стала обладательницей двух «Оскаров» за лучшую женскую роль. В 1946 году – за фильм «Каждому свое» и в 1949 году – за фильм «Наследница». Наиболее известна ролями в фильмах «Приключения Робин Гуда» (1938), «Наследница» (1949) и «Тише, тише, милая Шарлотта» (1964).

Российский зритель помнит и любит ее по роли Мелани Уилкс в фильме «Унесенные ветром» 1939 года. За эту роль она была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

Де Хэвилленд была последней остававшейся в живых представительницей золотого века Голливуда и последней из главного актерского состава «Унесенных ветром».

Так, Лесли Говард, сыгравший в фильме супруга Мелани – Эшли, погиб 1 июня 1943 года. Он находился в самолете DC-3 «Дакота», летевшем рейсом № 777 Лиссабон – Лондон, который был сбит немецким истребителем над Бискайским заливом.

Уильям Кларк Гейбл, считавшийся секс-символом тех лет и сыгравший роль Ретта Батлера, умер 16 ноября 1960 года – через 11 дней после сердечного приступа, который случился у него на съемочной площадке фильма «Неприкаянные».

Вивьен Ли , известная по роли Скарлетт О’Хары, признанная одной из величайших актрис в истории Голливуда, умерла от туберкулеза 8 июля 1967 года.