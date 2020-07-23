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Канадцам порекомендовали заниматься сексом через стены

Источник:
BCCDC
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Фото: Beth Rankin / Attribution License

Центр контроля заболеваний в канадской провинции Британская Колумбия выпустил рекомендации по занятию сексом во время пандемии. В документе гражданам предлагается использовать специальные отверстия в стенах для полового контакта.

Такие образования называются glory holes, обычно их делают в тонких стенах или перегородках в некоторых клубах для занятия сексом с незнакомцами, чтобы партнеры не смогли разглядеть лица друг друга. Также существует отдельный жанр порно glory holes.

«Следует использовать преграды, такие как стены (например, glory holes), которые допускают сексуальный контакт, но предотвращают тесный контакт лицом к лицу», — говорится в рекомендациях.

Отмечается, что такой секс может снизить риск инфицирования коронавирусом. Также канадцам рекомендуют заниматься одиночной мастурбацией вместо секса, ограничивать поцелуи, использовать презервативы и смазки, надевать маски и выбирать безопасные позы.

Необычные рекомендации вызвали неподдельный интерес пользователей соцсетей по всему миру. Сами канадцы отметили, что советы специалистов «ненормальные» даже в ситуации пандемии.

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