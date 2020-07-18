Призывники в Алтайском крае заразились коронавирусом

За период весеннего призыва в Алтайском крае подтверждено около двух десятков заражения коронавирусом среди призывников, сообщает в пятницу пресс-центр аппарата уполномоченного по правам человека в регионе.

«Перед отправкой на сборный пункт все призывники сдают необходимые тесты и до получения результатов находятся в гостинице. Это позволяет в сложной эпидемиологической ситуации исключить попадание на территорию сборного пункта носителей новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Всего в регионе было призвано 2,5 тысячи новобранцев. Проверка была проведена после того, как местные СМИ написали, что из-за его переполненности призывникам приходится по очереди спать прямо на полу. Однако в ходе проверки эта информация не подтвердилась.

«Даже в самые загруженные дни каждый призывник был обеспечен индивидуальным местом для сна и отдыха», — озвучили итоги проверки правозащитники. Всего в Алтайском крае коронавирус подтвержден у 6 983 человек.