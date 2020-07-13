Обнаженная модель прогулялась по саду

Модель бренда Fashion Nova Паулин Танто снялась обнаженной на фоне сада и порадовала откровенной фотографией «прогулки» своих подписчиков в Instagram.

На снимке 25-летняя девушка позирует без одежды в компании собаки в большом саду, окруженном лавандовым полем. Примечательно, что модель отказалась от нижнего белья, однако надела на голову косынку.

Внешний вид модели привел подписчиков в полный восторг — некоторые комментаторы назвали тело Танто «идеальным». «Лучшее бикини сезона», — шутливо написал один из фанатов. Пост в итоге собрал более миллиона лайков.