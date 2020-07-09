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Русской шпионке Романофф нашли замену в Marvel

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из трейлера

Британская актриса Флоренс Пью, которая сыграет шпионку Елену Белову в предстоящем фильме «Черная вдова» заменит Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel и станет новой шпионкой и одной из главных супергероинь франшизы.

#Кинематограф
Новый суперзлодей появится в Marvel

Режиссер и сценарист фильма «Черная вдова» Кейт Шортланд дала интервью изданию Empire, в котором напомнила, что для героини Скарлетт – Наташи Романофф, погибшей в фильме «Мстители: Финал» картина станет последней – действие в ней развернется сразу после «Противостояния» и станет первым сольным фильмом про шпионку, которого поклонники ждали много лет.

Она отметила, что Marvel не может оставаться без главного женского персонажа, которая станет частью команды Мстителей. при этом с приходов в киновселенную Флоренс Пью история Беловой только начинается.

Режиссер пояснила, что глава Marvel Кевин Файги понял, что зрители захотят больше узнать о прошлом Наташи Романофф, однако было принято решение пойти в другую сторону.

«Мы не знали, какой замечательной будет Флоренс Пью. Мы знали, что она будет великолепна, но мы не знали, как здорово. Скарлетт была очень любезна, отметив, что передает ей эстафету. Так что это продвинет еще одну женскую сюжетную линию», – сказала Шортланд.

Он добавила, что у поклонников киносаги также будет возможность полностью пережить трагическую жертву Наташи на Вормире. В «Финале», напомнила она, многие фанаты были расстроены тем, что у Наташи не было похорон, тогда как Тони Старку устроили грандиозное прощание.

«Скарлетт, когда я говорила с ней об этом, сказала, что Наташа не хотела бы похороны. Она слишком закрытая, и в любом случае люди не знают, кто она такая. Финал, который получили зрители, стал печалью, которую они испытывали, а не большим публичным излиянием. Я думаю, что это подходящий конец для нее», – добавила режиссер.

Фото: © https://twitter.com/BlackWidowBR

«Черная вдова», открывающая четвертую фазу киновселенной Marvel, вместо 1 мая выйдет в прокат 6 ноября 2020 года, в России премьера запланирована на 5 ноября. В фильме, который откроет четвертую фазу киновселенной, будет раскрыто прошлое Наташи Романофф. В частности, зрители узнают о так называемой «Красной комнате» — программе по созданию таких же, как она, Вдов — профессиональных убийц и шпионов. Одной из таких Черных вдов кА раз и является Елена Белова, по совместительству – подруга Наташи.

В социальных сетях распространяются новые промо-фото, которые можно увидеть на копиях страниц книги о создании фильма. На снимках можно увидеть Елену и Наташу, а также Таскмастера – нового злодея, обладающего фотографическими рефлексами.

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