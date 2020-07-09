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Джуда Лоу рассмотрят на роль злодея Капитана Крюка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Актер Джуд Лоу ведет переговоры с компанией Disney об участии в новом фильме о Питере Пэне, он рассматривается на роль главного злодея.

Фильм про Питера Пэна будет называться «Питер и Венди», Лоу рассматривают в роли главного злодея — Капитана Крюка, сообщает издание Variety.

Известно, что главные роли в картине достались 12-летней дочери Милы Йовович — Эвер Андерсон и начинающему актеру Александру Молони.

Сюжет фильма повествует о приключениях девочки Венди и невзрослеющем мальчике Питере Пэне в волшебном мире Нетландии.

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