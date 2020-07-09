Джуда Лоу рассмотрят на роль злодея Капитана Крюка

Актер Джуд Лоу ведет переговоры с компанией Disney об участии в новом фильме о Питере Пэне, он рассматривается на роль главного злодея.

Фильм про Питера Пэна будет называться «Питер и Венди», Лоу рассматривают в роли главного злодея — Капитана Крюка, сообщает издание Variety.

Известно, что главные роли в картине достались 12-летней дочери Милы Йовович — Эвер Андерсон и начинающему актеру Александру Молони.

Сюжет фильма повествует о приключениях девочки Венди и невзрослеющем мальчике Питере Пэне в волшебном мире Нетландии.