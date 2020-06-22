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Lada Vesta выточили на фрезерном станке. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Тверской станкостроительный завод сделал масштабную копию универсала Lada Vesta SW Cross из алюминиевого прута — видео опубликовано в YouTube.

Изготовленный сувенир демонстрирует возможности пятиосевого обрабатывающего центра МФЦ650 и получен из дюралюминиевой заготовки (сплав Д16Т). Длина модели — около 450 миллиметров, в вес — примерно 15–17 килограммов.

Обработка металлической заготовки на фрезерных станках — сначала фрезеровка основания, потом обработка на интегрированном наклонно-поворотном столе.

«Есть неустранимые следы от фрезы во время экспериментов по левой стороне, так что пока как памятник будет лежать в цеху», — цитирует Лада.Онлайн представителя завода.

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Топ комментариев

Fazar

Никто и не сомневался, весь сыр бор и затевался с обнулением и поправками..........

jeryakob

упрекнул не в воровстве , а в демонстрации наворованного. разве нормальный человек такое скажет?

gena415

сотни тысяч живут не скромно а очень бедно

нина90

Да ага упрекнул и ручку бросил)

nifnif

это реально не голосование, а утверждение народом уже принятых поправок и уже напечатанной новой конституции....