Lada Vesta выточили на фрезерном станке. ВИДЕО

Тверской станкостроительный завод сделал масштабную копию универсала Lada Vesta SW Cross из алюминиевого прута — видео опубликовано в YouTube.

Изготовленный сувенир демонстрирует возможности пятиосевого обрабатывающего центра МФЦ650 и получен из дюралюминиевой заготовки (сплав Д16Т). Длина модели — около 450 миллиметров, в вес — примерно 15–17 килограммов.

Обработка металлической заготовки на фрезерных станках — сначала фрезеровка основания, потом обработка на интегрированном наклонно-поворотном столе.

«Есть неустранимые следы от фрезы во время экспериментов по левой стороне, так что пока как памятник будет лежать в цеху», — цитирует Лада.Онлайн представителя завода.