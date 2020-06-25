Лучшие номера шоу «Две звезды» повторят на Первом канале

Первый канал повторит популярное в начале 2000-х музыкальное шоу «Две звезды», в специальный выпуск войдут только лучшие номера проекта, сообщила пресс-служба телеканала.

Шоу «Две звезды» вышло на телеэкраны в 2006 году. Формат конкурса — соревнования дуэтов, один участник которого профессиональный вокалист, а второй — дилетант. «Две звезды» собирали огромную телеаудиторию в прайм-тайм.

Всего было выпущено пять сезонов проекта. Ведущими были разные артисты: в первом — Лолита Милявская и Александр Цекало, второй сезон вели Максим Галкин и Алла Пугачева, далее ведущих стало трое — Тина Канделаки, Ксения Собчак и Татьяна Ларина.

Среди самых запоминающихся дуэтов — Гарик Мартиросян и Лариса Долина, Леонид Агутин и Федор Добронравов, Ольга Кормухина и Глеб Матвейчук.

Специальный выпуск программы «Две звезды» покажут 26 июня в 21.30 на Первом канале.