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Лучшие номера шоу «Две звезды» повторят на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Две звезды»

Первый канал повторит популярное в начале 2000-х музыкальное шоу «Две звезды», в специальный выпуск войдут только лучшие номера проекта, сообщила пресс-служба телеканала.

Шоу «Две звезды» вышло на телеэкраны в 2006 году. Формат конкурса — соревнования дуэтов, один участник которого профессиональный вокалист, а второй — дилетант. «Две звезды» собирали огромную телеаудиторию в прайм-тайм.

Всего было выпущено пять сезонов проекта. Ведущими были разные артисты: в первом — Лолита Милявская и Александр Цекало, второй сезон вели Максим Галкин и Алла Пугачева, далее ведущих стало трое — Тина Канделаки, Ксения Собчак и Татьяна Ларина.

Среди самых запоминающихся дуэтов — Гарик Мартиросян и Лариса Долина, Леонид Агутин и Федор Добронравов, Ольга Кормухина и Глеб Матвейчук.

Специальный выпуск программы «Две звезды» покажут 26 июня в 21.30 на Первом канале.

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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Если на добыче ресурсов то и до 60% можно.

Тархун Зелёный

Не до 15%, а до 30% как минимум.

Stabilitron

Так он сначала снизил налог богатым с 35% до 13, при этом не забыв всем остальным поднять с 12% до 13%,...

pavelru07

Не дают денег плохо,дают денег плохо,если людям дать по миллиону тоже плохо,скажут почему не 2

_ASUS__

если у вас нет аргументов то это ваша проблема и ваша ложь ... я всего лишь констатирую факты против...