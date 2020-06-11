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Дочь Кафельникова позагорала обнаженной на карантине

Источник:
Sibnet.ru
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Модель Алеся Кафельникова и дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова опубликовала в своем Instagram откровенную фотографию, на которой девушка позирует обнаженной на подоконнике открытого окна.

«Так выглядит мой карантин, когда я пытаюсь позагорать», — написала Кафельникова под постом. На самом деле фотография модели без одежды предназначена для обложки июльского номера журнала Elle Russia.

Пользователи восхитились фотографией. 21-летнюю девушку засыпали комплиментами. Впрочем, некоторые отметили, что для начинающей модели подобная фотосессия может считаться слишком вызывающей.

Двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде Евгений Кафельников по собственным словам с дочерью не общается из-за ее проблем с алкоголем и наркотиками. В ответ модель заявляла, что безуспешно пыталась наладить с отцом отношения.

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Sibnet.Ru
Топ комментариев

ager

сами успешно это делают и без запада

Uynachalnica

Можно потом будет поднять и с 1 августоября! Или в двойном размере с 1.01.2021! Жисть то не кончается,...

Uynachalnica

Пакетъ Яровой будет блестеть как новенький!

korvinsS

Хороший был человек земля ему пухом.

Uynachalnica

Столько еще можно, поднять, повысить, ужесточить!