Дочь Кафельникова позагорала обнаженной на карантине

Модель Алеся Кафельникова и дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова опубликовала в своем Instagram откровенную фотографию, на которой девушка позирует обнаженной на подоконнике открытого окна.

«Так выглядит мой карантин, когда я пытаюсь позагорать», — написала Кафельникова под постом. На самом деле фотография модели без одежды предназначена для обложки июльского номера журнала Elle Russia.

Пользователи восхитились фотографией. 21-летнюю девушку засыпали комплиментами. Впрочем, некоторые отметили, что для начинающей модели подобная фотосессия может считаться слишком вызывающей.

Двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде Евгений Кафельников по собственным словам с дочерью не общается из-за ее проблем с алкоголем и наркотиками. В ответ модель заявляла, что безуспешно пыталась наладить с отцом отношения.