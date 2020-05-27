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Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © leonardo_menegon, instagram.com/leonardo_menegon

Художник Леонардо Менегон воссоздал костюм Бэтмена, который был создан для Роберта Паттинсона в новом фильме про супергероя. Свои работы он опубликовал в Instagram.

Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.

Новый фильм про Бэтмена с Робертом Паттинсоном в главной роли запланирован на 2021 год. Сейчас производство картины приостановлено из-за пандемии. Режиссером нового фильма станет Мэтт Ривз.


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