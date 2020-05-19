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«Секретную» Lada разглядели на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Скрытый чехлом автомобиль необычных размеров попал в видеосюжет АвтоВАЗа, некоторые разглядели в нем семиместный минивэн Lada Van, хотя ранее концерн опровергал информацию о его создании.

Видео о проведении краш-тестов на АвтоВАЗt опубликовали на YouTube-канале «На заводе». Обозреватель «Российской газеты» заметил накрытую модель внушительных размеров и предположил, что под ней — минивэн Lada Van.

Lada Van — модель, разрабатываемая, предположительно, на базе Renault Dokker. От него должна была отличаться измененной передней частью. В прошлом году АвтоВАЗ официально заявил, что появление Van в ближайшее время — «слухи, которые не имеют под собой оснований».

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