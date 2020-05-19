Собчак появилась в сериале «Безопасные связи» в образе старушки. ВИДЕО

Телеведущая Ксения Собчак снялась в сериале своего супруга Константина Богомолова «Безопасные связи», там она появилась в образе пожилой женщины, матери одного из главных героев.

«Многие актрисы живут с режиссерами ради эффектных, крутых ролеи. Признаюсь, Я — не исключение.... Спасибо @konbog75 (Константин Богомолов) за то, что наконец нашел точнейший образ!!! Комические старушки — это мое», — написала Собчак в Instagram, опубликовав отрывок из сериала со своим участием.

Сериал «Безопасные связи» был снят во время самоизоляции. В центре сюжета лежат истории трех пар, чьи отношения развиваются в период карантина. Главные роли в сериале достались Любови Аксеновой, Игорю Миркурбанову, Никите Ефремову, Марии Шумаковой, Александре Ребенок, Леониду Бичевину.