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Собчак появилась в сериале «Безопасные связи» в образе старушки. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Yulia Ulyankina / CC BY 2.0

Телеведущая Ксения Собчак снялась в сериале своего супруга Константина Богомолова «Безопасные связи», там она появилась в образе пожилой женщины, матери одного из главных героев.

«Многие актрисы живут с режиссерами ради эффектных, крутых ролеи. Признаюсь, Я — не исключение.... Спасибо @konbog75 (Константин Богомолов) за то, что наконец нашел точнейший образ!!! Комические старушки — это мое», — написала Собчак в Instagram, опубликовав отрывок из сериала со своим участием.

Сериал «Безопасные связи» был снят во время самоизоляции. В центре сюжета лежат истории трех пар, чьи отношения развиваются в период карантина. Главные роли в сериале достались Любови Аксеновой, Игорю Миркурбанову, Никите Ефремову, Марии Шумаковой, Александре Ребенок, Леониду Бичевину.



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