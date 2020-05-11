Двойной подбородок Семенович напугал ее подписчиков в Instagram

Певица Анна Семенович опубликовала в Instagram шуточный пост, напугав своих подписчиков внешним видом.

«Как вы думаете, мы после самоизоляции как будем выглядеть, как на первом фото или на втором?» — спросила Семенович подписчиков, опубликовав для сравнения два снимка. На первой фотографии певица выглядит сильно располневшей с двойным подбородком, на втором фото — красивая и подтянутая Семенович, которую привыкли видеть поклонники.

Подписчики знаменитости напугались, увидев первый снимок. В комментариях некоторые написали, что такое фото нужно повесить на холодильник, чтобы перестать есть. Но большинство пользователей Сети все же оценили юмор Анны Семенович и наделали ей множество комплиментов.