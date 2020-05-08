Дачники в Бурятии откопали древние скелеты

Дачники в Бурятии захотели высадить огурцы, а откопали на грядках древние скелеты. Приблизительный возраст захоронения — 6 тысяч лет, сообщила родственница дачников в социальной сети Instagram.

«Во дворе дома родителей мужа откопали три скелета. При том, что это произошло в момент, когда собрались сажать огурцы. Вот сейчас поеду к ним посмотреть, что там и как, там собирается целая комиссия», — рассказала девушка подписчикам паблика «Buryatia onlain».

Фото: © скриншот со страницы buryatia_onlain в Instagram

В следующем видео она сообщила, что специалисты, приехавшие на дачу к родне, сделали вывод, что захоронению примерно 6 тысяч лет. В могиле обнаружили скелеты двух взрослых людей и одного ребенка. Рядом с ними лежали каменные амулеты. По словам автора видео, останки отправят на экспертизу в Москву.

Подписчики паблика отреагировали на новость с юмором. «Захоронению 6 тысяч лет? И это в год, когда случился коронавирус, астероид пролетел над ухом?», «закопайте их обратно!», «новая методика посадки огурцов», — прокомментировали жители Бурятии.