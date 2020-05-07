«Батальоны просят огня» 1985 года впервые покажут после реставрации

Фильм «Батальоны просят огня» впервые покажут в цифровом качестве, премьера отреставрированной военной драмы 1985 года состоится на канале «Россия» 9 мая, сообщила пресс-служба ВГТРК.

В основе сюжета лежит один из решающих этапов Великой Отечественной войны – форсирование советскими войсками Днепра в 1943 году. Два батальона брошены в гибельный прорыв на занятый немцами берег реки. Им поручено отвлечь на себя силы противника и тем самым облегчить дивизии бросок на стратегически важный город Днепров.

Основные соединения должны поддержать их артиллерийским и авиационным огнем, но командование внезапно меняет план наступления. Батальоны оставляют без огневой поддержки, обрекая на верную гибель, а солдатам приказано держаться до последнего.

В советской картине снялись Александр Збруев, Борислав Брондуков, Олег Ефремов, Вадим Спиридонов, Александр Галибин, Елена Попова, Николай Караченцов, Игорь Скляр, Геннадий Фролов, Вадим Андреев, Александр Феклистов, Александр Панкратов-Чёрный, Владимир Кашпур. Режиссерами выступили Александр Боголюбов и Владимир Чеботарёв.

Цифровую реставрацию фильма «Батальоны просят огня» выполнили специально к юбилею Победы. Картину покажут на канале «Россия» 9 мая в 12.20.