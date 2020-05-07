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Госдолг США установил исторический рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Госдолг США установил новый рекорд, превысив уровень 25 триллионов долларов, свидетельствуют данные данных ресурса usdebtclock.org.

Это наивысший показатель за всю историю. Как отмечают эксперты, резкий рост государственного долга США связан с высокими расходами бюджета на борьбу с пандемией коронавируса, ранее одобренными администрацией президента Дональда Трампа.

В начале мая Минфин США объявил, что в ближайшие три месяца выпустит облигации на три триллиона долларов. Размер заимствований за третий квартал в итоге более чем вдвое превысит аналогичный показатель за весь прошлый год.

Аналитики полагают, что наращивание госдолга в условиях полномасштабного кризиса и массовой безработицы является необходимой и единственной возможной мерой, однако в долгосрочной перспективе приведет к снижению доверия инвесторов к доллару.

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Топ комментариев

polimarx

Спрятался в бункере своём и сидит, за что его поддерживать то

Evgen_26

вероятно, забыли напечатать запятую между 5 и 9

DYNAMO7294

Как раз таки 59% невменяемых, как ты!

Иркут 69

Поручаю поручать... ☺️Ответственность на подчиненных, финансирование в ноль. Одни указивки.

all busy

"Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян" Это даже не смешно.