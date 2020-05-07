Госдолг США установил исторический рекорд

Госдолг США установил новый рекорд, превысив уровень 25 триллионов долларов, свидетельствуют данные данных ресурса usdebtclock.org.

Это наивысший показатель за всю историю. Как отмечают эксперты, резкий рост государственного долга США связан с высокими расходами бюджета на борьбу с пандемией коронавируса, ранее одобренными администрацией президента Дональда Трампа.

В начале мая Минфин США объявил, что в ближайшие три месяца выпустит облигации на три триллиона долларов. Размер заимствований за третий квартал в итоге более чем вдвое превысит аналогичный показатель за весь прошлый год.

Аналитики полагают, что наращивание госдолга в условиях полномасштабного кризиса и массовой безработицы является необходимой и единственной возможной мерой, однако в долгосрочной перспективе приведет к снижению доверия инвесторов к доллару.