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Российского миллиардера нашли мертвым

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Martin1998cz / CC BY-SA 3.0

Российский миллиардер и владелец компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь» Дмитрий Босов найден мертвым в своем загородном доме в подмосковном поселке Усово, сообщается на сайте группы «Аллтек», управляющей активами предпринимателя в России.

«Дмитрий был выдающимся бизнесменом, смелым и решительным новатором, надежным партнером, чутким и преданным другом. Его уход из жизни огромная потеря для всех, кто был с ним знаком», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, предприниматель, состояние которого оценивается в 1,1 миллиард долларов, покончил с собой. У него осталась жена и четверо детей. По факту смерти организована проверка, следователи изучают все версии произошедшего, в доме погибшего проводится обыск.

«6 мая 2020 года тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово. Рядом с телом мужчины лежал пистолет Glock 19 gen 4», — приводятся подробности на сайте регионального главка СК РФ.

Компания «Сибантрацит» является крупнейшим в России производителем металлургических углей, она объединяет предприятия АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный» в Новосибирской области, а также ООО «Разрез Кийзасский» и ООО «Сибантрацит» в Кузбассе и Сугодинско-Огоджинское угольное месторождение в Амурской области.

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