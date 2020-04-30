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Озвучен сюжет продолжения «Бешеных псов» и «Криминального чтива»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Miramax Films

Актер Майкл Мэдсен, сыгравший Мистера Блондина в «Бешеных псах» рассказал, каким планировался новый фильм Квентина Тарантино, объединяющий героев «Псов» и «Чтива» в одну историю.

В новом фильме главными героями должны были стать Винсент Вега («Криминальное чтиво») и Мистер Блондин («Бешеные псы»), по сюжету они были бы братьями.

«Картина должна была начаться с того, что нас двоих выпустят из тюрьмы в разных штатах. И мы открываем клуб в Амстердаме», — рассказал Майкл Мэдсен в интервью Hollywood Reporter.

Тарантино долго вынашивал идею нового фильма, встречался с Мэдсеном и обсуждал детали проекта, где Вик и Винсент станут братьями-близнецами, ведущими криминальный бизнес, но до производства картины так и не дошло. Сейчас актеры прилично постарели, и в них уже сложно узнать героев «Чтива» и «Псов».

Но Майкл Мэдсен и Джон Траволта все-таки снялись в общей картине. В 2019 году на экраны вышел боевик «Бок о бок» про соревнования на гоночном треке.

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