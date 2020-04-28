Советский «Титаник» нашли на дне Черного моря

Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход «Армения», затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года, на борту от 6-10 тысяч человек, сообщает пресс-служба РГО.

Гибель судна считается одной из самых масштабных морских катастроф в истории: на борту, по разным подсчетам, находилось от шести до десяти тысяч беженцев и раненых. Спаслись единицы.

«На дне Черного моря найден теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года. Для детального обследования объекта, находящегося в 15 морских милях от берега на глубине 1 500 метров, был применен телеуправляемый необитаемый подводный аппарат отечественного производства серии РТ, что позволило получить первые видеокадры», — говорится в сообщении общества.

РГО подчеркивает, что объект стоит на ровном киле курсом 220 единым фрагментом. Корпус судна покрыт слоем ила, но не имеет очевидных пробоин, что исключает вероятность гибели от попадания торпед, о чем сообщала официальная версия.

«При этом надстройки и палубы имеют явные и ужасающие следы разрушений: леерные ограждения и другие вертикальные элементы вывернуты наружу. Скорее всего, это последствия взрывов от попадания авиационных бомб», — рассказал участник экспедиции, исполнительный директор ЦПИ РГО Сергей Фокин.

Теплоход «Армения» был построен в 1928 году в Ленинграде. Судно на 950 пассажиров было перестроено под санитарный транспорт в Одессе в 1941 году. Вместо части кают были организованы операционные и перевязочные.

Шестого ноября 1941 года в Севастополе на борт теплохода поднялись несколько тысяч эвакуировавшихся жителей города. Согласно опубликованным данным, теплоход вышел из Севастополя, зашел в Балаклаву и Ялту. 7 ноября судно вышло в сторону Туапсе в сопровождении двух сторожевых катеров, не дожидаясь темноты. Через несколько часов «Армению» атаковали самолеты Люфтваффе.