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Опубликован трейлер фильма «Тень звезды» с Прилучным в роли рэпера

Источник:
Sibnet.ru
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Первый трейлер фильма «Тень звезды» с Павлом Прилучным в главной роли появился в Сети, ролик показывает современный и модный сюжет российской музыкальной драмы.

В центре сюжета популярный рэпер Нэйм, он приезжает на гастроли в Питер, но тут же у успешного артиста начитаются проблемы. Сначала умирает его фанатка, а затем на самого рэпера совершают покушение.

Менеджер Нэйма решает нанять охранника, которым оказывается девушка Саша. Она — профессионал своего дела, но в брутальном мире рэпа женщине приходится сложно. Саша разбирается в запутанных отношениях звезды и понимает, что каждый из окружения рэпера мог бы желать его смерти. В решающий момент девушка спасает ему жизнь, но Саша узнает слишком много, и уже музыканту приходится защищать свою спасительницу.

Роли рэпера Нэйма исполнил Павел Прилучный, а его менеджера сыграл Кирилл Нагиев, в роли телохранителя — Александра Черкасова-Служитель. Режиссер картины — Дмитрий Губарев, известный по сериалам «Физрук», «Улетный экипаж 2». Премьера фильма запланирована на 28 мая.

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