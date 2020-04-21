История про пьяного Тарантино попала в Сеть

Актер Пирс Броснан рассказал о неформальном разговоре с Квентином Тарантино, который случился в начале 2000-х годов, пьяный разговор мог закончиться съемками «Джеймса Бонда».

Броснан рассказал изданию Esquire о том, как в начале нулевых после выхода «Убить Билла 2» Тарантино пригласил его на встречу. Пока актер ожидал режиссера, он выпил немного мартини, а затем продолжил выпивать в компании самого Тарантино.

«Он бил кулаком по столу и говорил, что я лучший Джеймс Бонд, а он хочет снять кино про Джеймса Бонда. Ресторан был небольшой, я хотел успокоить его, но Квентину Тарантино такого не скажешь. Он хотел снять фильм. Я рассказал об этом нужным людям, но этого не произошло. Никакого Тарантино и Бонда. А явно вышло бы хорошо», — приводит издание слова Броснана.

Пирс Броснан сыграл в трех фильмах про Джеймса Бонда — «Завтра не умрет никогда» режиссера Роджера Споттисвуда, «И целого мира мало» Майкла Эптеда и «Умри, но не сейчас» Ли Тамахори.