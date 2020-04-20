«Яндекс» начал делать бесплатные тесты на коронавирус

Бесплатный тест на коронавирус теперь можно заказать через Яндекс, соответствующая информация появилась на странице благотворительного проекта «Помощь рядом».

Гражданин может указать свой домашний адрес на странице проекта, оставив заявку. К нему приедет медицинский работник в защитной экипировке, чтобы взять мазок. Результат теста придет на электронную почту в течение трех дней.

Если тест положительный, информация об инфицированном гражданине также будет передана в Роспотребнадзор. Примечательно, что услугу можно заказать не только для себя, но и для родственника.

Пока услуга доступна только для Москвы и Московской области, однако в «Яндексе» пообещали распространить бесплатное тестирование на другие регионы.