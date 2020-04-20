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«Яндекс» начал делать бесплатные тесты на коронавирус

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Бесплатный тест на коронавирус теперь можно заказать через Яндекс, соответствующая информация появилась на странице благотворительного проекта «Помощь рядом».

Гражданин может указать свой домашний адрес на странице проекта, оставив заявку. К нему приедет медицинский работник в защитной экипировке, чтобы взять мазок. Результат теста придет на электронную почту в течение трех дней.

Если тест положительный, информация об инфицированном гражданине также будет передана в Роспотребнадзор. Примечательно, что услугу можно заказать не только для себя, но и для родственника.

Пока услуга доступна только для Москвы и Московской области, однако в «Яндексе» пообещали распространить бесплатное тестирование на другие регионы.

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Топ комментариев

SEREGALG

я понять не могу вы че так Русских гнобите ?!за то все для приезжих!!!!!

scorpion2777

Ахеджакова на очереди: -Простите нас Зулейхи.

Uynachalnica

А еще право голоса за поправки предоставить!

Plaguer

Ну а как он ещё мог высказаться, на то он и враг.

senik

И квартиры всем дать бесплатно (сарказм, если что)