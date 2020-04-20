Вышел трейлер фильма ужасов «У тебя за спиной»

Трейлер фильма «У тебя за спиной» показывает, как героиня выпускает демона из зеркала, картина выйдет в прокат в 2020 году.

По сюжету фильма ужасов, две сестры приезжают в гости к нелюдимой тете. Там они обнаруживают, что в её доме все зеркала завешаны либо спрятаны. И когда младшая сестра случайно натыкается на зеркало в подвале, она неосознанно выпускает из него злого демона, который несколько лет назад убил её мать.

В качестве режиссера выступили Андрю Мехэм и Мэттью Уэдон. В ролях: Элизабет Биркнер, Скайлер М. Дэй, Джеймс С. Моррис и др. Музыка: Кристиан Дэвис.