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Вышел трейлер фильма ужасов «У тебя за спиной»

Источник:
Sibnet.ru
187 0
Фото: © кадр из фильма

Трейлер фильма «У тебя за спиной» показывает, как героиня выпускает демона из зеркала, картина выйдет в прокат в 2020 году.

По сюжету фильма ужасов, две сестры приезжают в гости к нелюдимой тете. Там они обнаруживают, что в её доме все зеркала завешаны либо спрятаны. И когда младшая сестра случайно натыкается на зеркало в подвале, она неосознанно выпускает из него злого демона, который несколько лет назад убил её мать.

В качестве режиссера выступили Андрю Мехэм и Мэттью Уэдон. В ролях: Элизабет Биркнер, Скайлер М. Дэй, Джеймс С. Моррис и др. Музыка: Кристиан Дэвис.

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Топ комментариев

Иркут 69

Что то они запутались в показаниях.То, все под контролем... то аврал 😕

Иркут 69

То, что Песков озвучил - всем понятно и так. Про то, как они болезные напрягаются от "невыносимо тяжёлых...

Alhazred

Без флага и родины Максик? Да уж...

Alhazred

Это американцы сейчас переводят тему. И как всегда без каких либо доказательств. На вот кстати почитай...

Alhazred

Твое мнение то чего стоит неуч?)))