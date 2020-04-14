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Вышел новый трейлер комедийного сериала про Екатерину Великую

Источник:
Sibnet.ru
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Новый трейлер сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II показывает характер героини, видео опубликовано на YouTube.

Сериал «Великая» снят комедийном жанре и «антиисторическом» повествовании, имеется ввиду, что образ императрицы будет совсем не биографическим. Такой стиль не удивителен, поскольку создателем и сценаристом сериала выступил номинант на премию «Оскар» за фильм режиссера Йоргоса Лантимоса «Фаворитка»Тони МакНамара.

Действие сериала охватит Россию XVIII века, куда приехала дочь князя Ангальт-Цербстского, урожденная София Августа Фредерика, и прошла путь от «Екатерины Ничто» до Екатерины Великой, одной из самых влиятельных правительниц Российской Империи.

Главную роль в сериале исполняет Эль Фаннинг, роль ее супруга Петра III сыграл Николас Холт. Другие роли исполнили Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж и Саша Дхаван.

Сериал «Великая» выйдет в России одновременно со всеми миром 16 мая.
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