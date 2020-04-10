Зрителям подарят продолжение «Мстителей»

Глава студии Marvel Кевин Файги намекнул поклонникам киновселенной на возможное продолжение фильма «Мстители», четвертая часть которых ранее считалась последней.

Файги в Twitter сделал репост записи одного из поклонников. В ней показана реакция зрителей в кинотеатрах на отрывок финальных «Мстителей», в котором молот Тора поднимает Капитан Америка. СМИ отмечают, что это первая за последние несколько лет активность продюсера в Twitter.

«Хорошее напоминание о том, что мы все делали вместе почти ровно год назад. Хорошее напоминание о том, что мы все будем делать вместе когда-нибудь снова», – сделал запись к репосту Файги.

Эта запись вызвала бурю эмоций у поклонников. Портал WeGotThisCovered напомнил, что студия никогда не говорил о том, что продолжения у «Мстителей» не будет. Сам Кевин Файги ранее говорил, что молодое поколение Мстителей – большая перспектива для киновселенной, так что, возможно, именно они станут основными героями следующих фильмов. Не исключено, что там появятся новый Капитан Америка (Сокол), Человек-паук, Капитан Марвел и другие герои.

Финальные «Мстители» вышли в мае прошлого года и завершили третью фазу киновселенной Marvel. Фильм стал самым кассовым в истории кинематографа, однако не получил ни одного Оскара. В нем киновселенную навсегда покинули Тони Старк, Наташа Романофф и Стив Роджерс, однако двое первых вернутся в сиквеле «Черня вдова», премьера которой перенесена на ноябрь из-за пандемии. Действие в фильме развернется после событий «Противостояния».