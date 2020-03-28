Певица Zivert даст бесплатный онлайн-концерт

Певица Zivert выступит с полноценным сольным концертом в режиме онлайн, концерт пройдет на видеоплатформе PREMIER 29 марта, сообщает пресс-служба сервиса.

«Поскольку мы сейчас все вынуждены находиться друг от друга в изоляции, а, как известно, каждому по факту рядом все-таки нужен человек, я решила хотя бы виртуально побыть рядом с вами. И думаю, что музыка и танцы – это то самое, что нам сейчас нужно для того, чтобы не падать духом, находится в приподнятом настроении» — сказала о концерте Юлия Зиверт.

Zivert выступит с полной концертной программой в сопровождении своих музыкантов и танцоров. Трек-лист будет состоять из хитов последнего альбома «Vinyl #1» и сингла ЯТЛ.

Концерт можно будет посмотреть на видеоплатформе PREMIER 29 марта в 18.00 по мск.