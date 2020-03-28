Количество больных коронавирусом в Бурятии увеличилось до восьми

Количество больных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось до восьми человек. Пациентов в тяжелом состоянии нет, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

По данным на утро субботы, в Бурятии зарегистрировано восемь подтвержденных случая новой коронавирусной инфекцией.Больные госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу.

Медики проводят комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с установленным алгоритмом действий, включая работу с контактными лицами, проведение дезинфекционных мероприятий.



Всего в стационаре ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» в пятницу находилось 50 человек, из них восемь больных новой коронавирусной инфекцией.