Количество больных коронавирусом в Бурятии увеличилось до восьми

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Количество больных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось до восьми человек. Пациентов в тяжелом состоянии нет, сообщила пресс-служба республиканского правительства.
По данным на утро субботы, в Бурятии зарегистрировано восемь подтвержденных случая новой коронавирусной инфекцией.Больные госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу.
Медики проводят комплекс
противоэпидемических мероприятий в
соответствии с установленным алгоритмом
действий, включая работу с контактными
лицами, проведение дезинфекционных
мероприятий.
Всего в стационаре ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» в пятницу находилось 50 человек, из них восемь больных новой коронавирусной инфекцией.